Kui juudi ja moslemite kalender on tänapäevalgi kasutusel, siis Prantsuse revolutsioonikalender on unustusse vajunud. Selles kalendris kaotati seitsmepäevane nädal ja võeti tarvituselee kümnepäevane nädal ühe puhkepäevaga nädala lõpus. Üks päev oli 10 tunni pikkune ning jagatud 100minutilisteks ja 100sekundilisteks ühikuteks. Prantslastele see kalender aga ei meeldinud, sest pühapäev ilmus alles iga kümnenda päevaga ja nii heideti 12 aastaga revolutsioonikalender kõrvale.

