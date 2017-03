Kui sportlane treenib, peab ka tema süda kiiremini ja paremini pumpama kui kehaliselt passiivse inimese süda. Süda on lihas nagu biitsepsidki, kasvades tööd tehes. Kui keha lihaseid koormata rohkem kui tavaliselt, vajavad need lisahapnikku. Seda saavad need südame pumbatavast verest. Tippsportlase süda on suur, kuna see on kohastunud palju verd kehas ringi pumpama.

