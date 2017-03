Video: origami uus tase - teadlased leiutasid end ise voltiva kile

Videos kujutatud kiled on tehtud polüstüreenist. Tegemist on tavalise plastikuga, mida kasutatakse näiteks ühekordselt kasutatavates nõudes. Varasemast on teada, et kuumutamise käigus tõmbub polüstüreen kokku.

Grupp Põhja-Carolina Ülikooli teadlasi tuli hiljuti aga geniaalsele ideele. Energia, mida materjal valgusest ammutab, sõltub muu hulgas ka sellest, mis värvi ta on. Näiteks punane värv reageerib rohelisele valgusele, tsüaansinine punasele ja kollane sinisele. Nii printisidki Ying Liu ja kolleegid välja hulga erinevaid kujundeid, mille erinevad osad olid eri värvi. Vastavat värvi valguse neile laskmisel hakkasidki kiletükid oma värvilisi «hingesid» pidi väänduma ning kahedimensioonilisest kiletükist saigi 3D kujund.

Sõltuvalt välja prinditud kujundist tekkisid kiletükkidest valguse mõjul karbid, püramiidid ja isegi keerukad heeliksid.

Uuring ilmus ajakirjas Science Advances.

Ajakirjas Science Advances avaldatud artiklis toovad teadlased välja, et uus materjal võib leida kasutust erinevates valdkondades nutipakenditest ja satelliitide orbiidile saatmisest keeruka kirurgiani välja.

Vaata, kuidas valgus kujunditele ühe dimensiooni juurde annab, ajakirja Science avaldatud videos: