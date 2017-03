Täna ajaloos 7.03 – patenteeriti telefon ja esimene eestlane hüppas üle kahe meetri

Sündmused Eestis:

1603 – Rootsi-Poola sõda. Liivimaa aadliku Philipp Orgiese juhitav talupoegade salk, mis suundus rootslastele appi Tartut kaitsma, sai Tallinna ja Paide vahel poolakatelt lüüa.

1925 – Eesti esimeseks meistriks võrkpallis tuli Tallinna Sport

1931 – USAs resideeruv Osvald Käpp tuli vabamaadluse kergekaalus New Yorgi meistriks.

1934 – esimene eurooplane, Soome eestlane Kalevi Kotkas, ületas Brasiilias Rio de Janeiros kõrgushüppes kaks meerit

1939 – Nõukogude Liit loovutas Eestile kaks jaanuaris röövitud Varnja kalurit

1944 – Punaarmee pommitas Tapa linna

1951 – toimus Saika punkrilahing

1999 – toimusid Riigikogu 9. koosseisu valimised

Sündmused maailmas:

1918 – Esimese maailmasõja ajal sõlmib äsja iseseisvaks saanud Soome Saksamaaga rahu.

1936 – Hitler okupeerib taas Reinimaa. Reinimaa on ajalooline piirkond Lääne-Euroopas. Piirkonda väed saates, rikkus Hitler Versailles’ rahu, mille kohaselt pidanuks jääma Reinimaa vägedevabaks tsooniks. Kaks aastat hiljem jätkas Hitler juba agressiooni Austria ja Tšehhoslovakkia suunas ning kolm aastat hiljem algas juba II maailmasõda.

1973 – Endine Briti koloonia Bangladesh saab esimese demokraatlikult valitud juhi Sheihk Mujib Rahmani.

1999 – 70-aastaselt sureb kuulus filmimees Stanley Kubrick. Kubricki märkimisväärsete tööde hulka kuuluvad teiste hulgas «The Shining», «2001: A Space Odyssey», « Dr. Strangelove, or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb», «Lolita» ja «A Clockwork Orange».

2010 – Kathryn Bigelowst saab esimene Oscari võitnud naissoost režissöör. Võiduga pärjati tema film «The Hurt Locker». Enne seda oli parima režissööri auhinnale nomineeritud vaid kolm naist. Ühelgi neist aga auhinda võita ei õnnestunud.