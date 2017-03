Riigi uus IT-juht: tahan näha julgemalt katsetavat Eestit

Arvamused

Kaspar Korjus, e-residentsuse programmi juht:

Olen Siimuga koostööd teinud nüüd juba mitmeid aastaid ja hea meelega annan kommentaari.

Mul on väga hea meel, et Eesti uueks IT juhiks on valitud Siim Sikkut. Siim on selge visiooniga e-Eestit vedanud juba mitmeid aastaid. Ma ütleks, et Siim on selline asjade ära tegija. Väga selgelt prioriteetide alusel toob tulemused koju. See tundub elementaarne, aga kahjuks ei ole, väga paljud juhid on selliseid jutustaja-tüüpi inimesed. Siimu ülesanne ei saa olema muidugi kerge.

Omalt poolt loodan, et nii nagu me arendame e-residentidele keskkonda üles kasutajavaatest, nii saan rohkem ka seda Eesti kodanikuna tunda. Ma ei pea kodanikuna teadma, milline ministeerium seda teenust osutab vaid kõik on kättesaadav ühtsest mugavast kasutajakeskkonnast, võtkem näiteks kas või Suurbritannia gov.uk portaali näitena. See on suur väljakutse, sest iga ministeerium soovib ikka oma teenuseid oma portaalist pakkuda just omamoodi.

SK ID Solutionsi lisateenuste ärijuht Liisa Lukin:

Nii e-residentsus, e-valimised kui muu innovatsioon on Eesti kuvandi jaoks maailmas olulised. Nendesse peab jätkuvalt panustama, sest need on kasulikud kogu riigile. Olen veendunud, et innovatsioon peab jätkuma olenemata sellest, milline valitsus meil parajasti on.

Üks riigi jaoks olulistest valdkondadest on kindlasti elektrooniline identiteet ja kõik sellega seonduv. Kui eID valdkonnas olime teiste riikidega võrreldes pikalt eest ära läinud, siis nüüd on aga on tunne, et Euroopa eiDAS määruse rakendumist näeb riik pigem takistusena kui uute võimalustena. Nii hoiame me oma vanast digiallkirjast kinni, tahtmata samas tunnistada, et e-allkiri on ELi mõistes palju võimalusterohkem. Loodan ja ootan, et Eesti riigi suhtumine eIDsse oleks Euroopaga sarnaselt innovaatiline ja tulevikku suunatud.

ITLi president ja Tieto Estonia tegevjuht Anneli Heinsoo:

Nii ITLi presidendi kui suure IT-ettevõtte juhina on mul tõsiselt hea meel, et just Siim Sikkut sai Taavi Kotka mantlipärijaks. Siim Sikkut on olnud tugev IKT strateeg Riigikantseleis ning seetõttu tundub IT asekantsleri töö MKMis loogiline jätk tema senisele tegevusele. Siim Sikkut on alati olnud ITLile hea koostööpartner ja olen kindel, et see jätkub ka edaspidi.

ITL peab oluliseks kõiki täna tutvustatud IKT arenguplaanis olevaid ideid, kuid eriti soovin rõhutada, et Eesti majanduskasvuks on tähtis, et riik panustaks tööstuse digitaliseerimisega seotud tegevustesse. Samuti on väga positiivne Work in Estonia uus tegevuskava, mis toetab IKT talentide Eestisse tulekut. Samuti on tähtis tugi IKT kompetentside ja oskuste kasvatamisel kõikides majandussektorites, mitte ainult ITs. ITL on koostöövalmis rakendusplaanide väljatöötamisel ning eesmärkide elluviimisel.

Soovin Siimule edu uues ametis!