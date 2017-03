Riskidest üle: startup aitab Eesti tootjatel poelettidele jõuda

«Pankade IT-pärand on aastakümneid pikk. Pangad on väga head tegemaks suuri tehinguid, olema faktooringupartneriks suurettevõtetele - miks meie turule tulime, ongi see, et kaasaegse tehnoloogiaga on võimalik paljusid väiksemaid ja lihtsamaid tehinguid automatiseerida ning seeläbi klientidele soodsam olla.»

Mis veel Investlyt pankadest eristab, on see, et teenust saab osutada ka üksikute arvete kaupa, mitte võtta enda rahastada kõik ühe kliendi arved. Lisaks pole mingiguseid reserve. «Kasutad meie toodet siis, kui raha vajad – see on meie loosung.»

Kaks suurt riski

Loomulikult tuli ettevõttel arvestada mitmete suurte riskidega ja teha läbi põhjalikud riskianalüüsid.

«Üldjoontes jagunevad meie riskid kaheks. Neist väiksem on krediidirisk – arve tasuja võib muutuda maksejõuetuks. Suurem risk on aga see, kas toode või teenus on tegelikult maksjani kohale jõudnud, kas sellega ollakse rahul ning ostja on nõus maksetingimustega. Kõike seda on meil vaja kontrollida,» ütles Maivel.

Kas selliseid kinnituse ja kontrolle on võimalik kuidagi ka automatiseerida? «Jah, siin tulebki välja meie erinevus pankadega – me saame need kinnitused suures osas kätte ka läbi tehnoloogiliste lahenduste ja seda piisava turvalisuse astmega.»

Investlys töötab hetkel kokku 23 inimest. Tallinnas asuvad Eesti müük ja turundus ning arendusüksus, Inglismaal aga Suurbritannia turule suunatud turundusmeeskond. Tallinnasse Balti jaama lähistele ehitatakse hetkel ettevõttele ka uut siinset «peakorterit».

Arendajaid on hetkel veel odavam pidada Eestis kui mujal? «Odavus on vaid asja üks pool. Pigem näeme, et siin kohapeal on väga palju head talenti, kellel on kogemus ehitada startupis tooteid ja teenuseid välja. Ka arenduskultuur on Eestis ikkagi väga hea võrreldes muu maailmaga. Oleme väga rahul just kvaliteedi osas, et meie meeskond siin on,» ütles Maivel.

Maiveli sõnul arendab ettevõte kogu vajamineva tehnoloogia ise: «Me ei ole finantsettevõte, kes on hakanud lahedaid tehnoloogiaid looma, vaid pigem tehnoloogiaettevõte, mis tegutseb finantssektoris.»

Iduettevõte: on, ei ole, on, ei ole

Maivel ei püüagi anda vastust küsimusele, kas Investly on ikka veel iduettevõte – kas ärimudel paigas ja tulu taga kumab ka juba kasumit.

«Mõni peab juba kellegi Powerpointi esitlust seinal ka iduettevõtteks, mõne jaoks on Twitter endiselt iduettevõte. Ise näeme, et meie ideega on kergem raha teenida. Mõni peab alguses kaks aastat kliendibaasi koguma ja ehitama väga palju tehnoloogiat enne, kui saab hakata üldse raha küsima. Meie tehnoloogia juures maksab iga klient algusest peale rõõmuga meie teenuse eest,» märkis Maivel.

Riskikapitali on ettevõttel vaja vaid selleks, et kasvada kiiremini. Mitte selleks, et üleüldse kasvada. Investeeritakse kahes riigis turuosa kasvatamiseks nii palju, et puhtalt sellest tegevusest on rahavood hetkel veel negatiivsed – sarnaselt sisuliselt kõigi teiste idufirmadega.