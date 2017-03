EAS korraldatakse ümber

«Muudatuste eesmärk on EASi sisuline ümberkorraldamine, et oleks võimalik pakkuda parimat tuge Eesti ettevõtjatele. See on see, mille jaoks EAS on ellu kutsutud. Praegu valmistame ette uuendusi nii EASi struktuuris kui ka teenustes, mida oma klientidele EAS pakub,» kinnitas Urve Palo eile riigikogus arupärimisele vastates.

Minister vihjas, et kindlasti on on EASis tegevusi, mis on mõistlikud ja tuleks nii jätkata, ent võib-olla mõnega tuleb lõpetada või teistmoodi seda lahendada.

Palo sõnul toovad uuendused kaasa igal juhul teenuste sisulisi muutusi ja klientide teenindamise ümbertegemist. «See tähendab seda, et edaspidi klient tuleb EASi, siseneb n-ö ühest aknast, ja saab sealt kogu abi, st teda ei jooksutata eri üksuste vahel. Nii et on plaanis viia kõik toetused ühe üksuse alla ja see muudab klientide jaoks toetuste taotlemise protsessi palju selgemaks,» märkis Palo.

Tema hinnangul vaja anda EASile ka aega, et juhtimiskultuuri ümber teha, professionaalsust tõsta ja ettevõtluskogemustega inimeste hulka kasvatada.

«Mul on hea meel, et uus juht on tulnud erasektorist, ta on edukalt juhtinud mitmeid ettevõtteid, sh rahvusvahelisi. Ma väga loodan, et ta tuleb uue kaasaegse juhtimiskultuuriga, sest EASis on väga palju häid töötajaid, seal on palju head kompetentsust, aga lõpuks, organisatsioon töötab nii hästi, kui selle pea seda juhtida oskab ja juhib,» lisas Palo. «Selge on see, et juhtimise kvaliteet peab tõusma, EASi imidž peab lõppkokkuvõttes tõusma, aga imidž ei tõuse turunduskampaania, vaid sisulise töö tulemusel.»

Palo kordas ka oma varasemat ideed kolida EASi turismiosakond Pärnusse.

Ermamaa skandaali kohta arvas minister, et EAS selle projekti menetlemisel teinud vigu ja seda nii aastal 2012 kui aastal 2016, mil otsustati põhjalikuma analüüsita suunata täitmisele 2012. aasta otsus.

«EAS on kindlasti nimetatud kaasusest õppinud. Me teame, et ka endine juht on võtnud vastutuse. Tulevikus kaasatakse keeruliste kaasuste lahendamisse rohkem osapooli – nii korraldusasutust, rakendusasutust –, et võimaldada igal ajahetkel taastada otsuse aluseks olnud analüüsi käik,» ütles Palo.