e-Eesti riigikogu: «paberpoint» või PowerPoint?

Teema tõstatu ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo usutlemise ajal, mil minister tahtis rahvasaadikutele kangesti näidata, kui kaugele on tänaseks arenenud Eesti uue brändi tööriistaksti sisaldavad veebilehed. Paraku läksid ministri ettevalmistatud esitlusmateralid vett vedama.

«Mul on väga kahju, ma tahtsin täna teile, head kolleegid, neid keskkondasid koos nende sisenditega ka näidata siin. Ma tegin presentatsiooni valmis ja mõtlesin, et klikin siin ja näitan, et vaat, kuidas avaneb see- ja kuidas teistsugune veebileht oma sisenditega. Aga paraku Riigikogu töö kord ei võimalda Power Pointi presentatsiooni näidata siin arupärimise raames,» oli minister sunnitud tõdema.

Riigi kogu liige Kalle Laanet arvas seepeale, et ega muud viisil reeglistikku ümber vaatama asuta, kuid kasutada kõnetoolis PowerPointi asemel lahendust nimega «paberpoint» - mida parlamendi liige sellega simas pidas, võib vaid aimata.

Postimees uuris täna riigikogult üle, mis juhtudel on esitlusmaterjalide kasutamise suures saalis üldse lubatud ja kas korda on plaanis üle vaadata?

Selgus, et riigikogu juhatus on kinnitanud 2015. aastal visuaalmaterjalide kasutamise juhendi, kus on kirjas, et riigikogu istungil on lubatud näidata visuaalmaterjali ettekande täiendamiseks järgmiste aruteluvormide puhul:

olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu

ametiisikute ettekanded ja ülevaated

tegevuskavade arutelud

Riigikogu juhatus manitseb ka esitlusmaterjalide kasutajaid, et need ei tohi mingil juhul asendada ettekannet ennast ning nende sisu peab vastama parlamendietiketile ja ei tohi olla solvav või lugupidamatu arutelul osalejate ja avalikkuse suhtes.

Ühtlasi märkis riigikogu, et juhatusel ei ole praegu kavatsust juhendit muuta.