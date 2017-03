Kuidas sündisid haruldased rajakaamera kaadrid ilvestest?

Ilveste paaritumise jälgimiseks kasutas ta rajakaameraid, mis on jahimeeste hulgas juba pikemat aega levinud. Rajakaamerate abil saab hea ülevaate ümbruses levivatest loomadest ning Eestiski on rajakaamerate katseid tehtud metsistega.

Üldiselt on teada, et ilvestel on jooksuaeg märtsis, mil peaks kuulda olema kiledat kräunumist. Videost, ilmselt soojast talvest tingitud, johtub aga asjaolu, et jooksuaeg on täies hoos juba kaks kuud varem jaanuari alguses. Kui viljastumine õnnestus, siis kestab emasloomal tiinus 63 – 74 päeva ja pojad peaksid sündima juba märtsi keskpaigas. Pesakonnas on tavaliselt 2 – 3 poega, kelle eest hoolitseb ainult emasloom.

Ilveste videot ja pikka postitust saab näha Tartu Ülikoolide Zooloogide blogist.