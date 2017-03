E-residentsuse programm saab 8-miljonilise megasüsti

Täpsemalt jaguneb see summa aastate 2018 kuni 2020 vahel. Sel aastal on programmi eelarve vaid ligi miljon eurot, seega kasvab see järgnevatel aastatel keskmiselt enam kui kolmekordseks.

Riigi nägemuse kohaselt on e-residendid loonud 2020. aastaks 20 000 ettevõtet, mis toovad majandusse tagasi 86 miljonit eurot aastas.

Möödunud aasta lõpu seisuga oli Eesti käibemaksukohuslaste registrisse katud 358 e-residentide loodud ettevõtet ning töötajaid oli neist 78-s. Makse oli neilt laekunud ligi 1,6 miljonit.

Eestil on hetkel - kaks aastat pärast programmi algust - ligi 17 000 e-residenti. Neile kõigile on antud spetsiaalsed e-residendi ID-kaardid, millega on võimalik Eesti e-riigi teenustesse sisse logida. Jaanuaris kasutas seda võimalust oma kaardi abil 1800 e-residenti.