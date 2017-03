Ära alahinda vanureid: vanad tunnevad halva muusika ära sama hästi kui noored

Sellisele tulemusele jõudis uurimisrühm siis, kui nad mõõtsid 14 alla 33-aastase inimese ja 15 üle 62-aastase inimese ajuvõnkeid muusika kuulamise ajal. Tulemused avaldasid nad ajakirjas Brain and Cognition.

Muusika kuulamine on aju jaoks töö, sest tegu pole lihtsalt naudinguga, vaid iga nooti kuuldes üritab aju juba järgmist nooti ette ennustada. See seaduspära kehtib iga aju puhul, hoolimata sellest, kas inimene on muusikalist haridust saanud või ei.

Kokku lasti inimestele sada lühikest muusikapala. Osa neist kulges standardseid muusikamustreid arvestades, teised lõppesid aga küllaltki ebatavaliselt. Ajuvõngete analüüs näitas aga, et inimesed eristasid palade ebatavalisust võrdselt hästi, olenemata vanusest. Nii järeldasid töö autorid, et vanusega muusika tajumine ei vähene.

Huvitava tulemusena avastasid nad veel, et vanemate inimese puhul aktiveerus laiem osa ajust. Autorid usuvad, et põhjus võib peituda tõsiasjas, et kuulmise vähenemisega üritab aju nii muusikast arusaamist kompenseerida.