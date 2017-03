Miks mesilaste jalajäljed haisevad?

Jah, kimalaste jalajäljed haisevad. Lisaks sellele teadmisele, on nüüd aga selge, miks see nii on. Nimelt annab haisu tundmine järgmisele kimalasele teada, et õie peal on juba mõni temasugune käinud ning seal võib toitu väheks jäänud olla.

Sellisele tulemusele jõudsid Bristoli Ülikooli teadlased, kui nad lasid kimalastel toitu otsida nii värsketelt õitelt, kui ka sealt, kust olid teised kimalased juba toitu otsimas käinud. Putukatest jääb lõhn maha, sest nii nagu inimesed jätavad maha sõrmejälgi, eristavad nemad mõne füüsilise pinnaga kokku puutudes konkreetse lõhnaga ainet.

Eksperiment näitas, et kimalased tegid õitel vahel, mis näitab, et need putukad suudavad iseenda ja teiste liigikaaslaste lõhnadel vahet teha.

See ei ole üldsegi trafarentne oskus ning see on esimene kord, kui seda mesilasliikide juures näidatakse.

Töö tulemused avaldasid nad ajakirjas Scientific Reports.

