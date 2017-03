Miks on kollased taksod sinistest turvalisemad?

Singapuris on ühel taksofirmal nii sinised kui ka kollased taksod. Põhjus peitub tõsiasjas, et kui kaks taksofirmat aastate eest ühinesid, otsustasid nad mõlema firma värvid taksodele alles jätta. Nii tekkis aga teadlastele materjal, kus kõik muud tingimused on samad, ent erineb vaid takso värv. Selle firma taksod moodustavad Singapuri taksoturust umbes 60 protsenti.

Kokku analüüsisid teadlased kolme aasta liiklusstatistikat ning avastasid, et võrreldes siniste taksodega sattuvad kollased taksod õnnetusse üheksa protsenti väiksema tõenäosusega. Mõistagi võeti tulemuse arvutamisel arvesse siniste ja kollaste taksode arvu erinevust.

Miks see aga nii on? Järsku kipuvad ettevaatlikumad juhid lihtsalt kollaste taksodega sõitma? Selle hüpoteesi kontrollimiseks kontrollis uurimisrühm taksojuhtide liiklustrahve ning erinevusi siniste ja kollaste taksodega sõitvate juhtide vahel ei ilmnenud. Ka palgati taksojuhid samadel alustel ning neid koolitati ühtmoodi, olenemata takso värvist. Viimaks kontrolliti ka nende sõidustiili ja siingi ei mänginud takso värv rolli.

Pigem selgitavad töö autorid kollase värvi mõju sama loogikaga, milleni jõudsid ka Chicago Ülikooli teadlased juba 1907. aastal, mil nad üritasid aru saada, missugust värvi taksosid suudaksid inimesed peamiselt mustade autode hulgas märgata – tulemused toetasid just kollast värvi. Liiklejad märkavad kollaseid taksosid liilkuses paremini ning liiguvad nende läheduses ettevaatlikumalt. Eriti näis see seaduspära kehtivat öisel ajal.