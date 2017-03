Tarmo Soomere: uudishimu kui vaktsiin tõepõhjata poliitika vastu

Dan Kahani jaoks ootamatult selgus, et selliselt määratletud uudishimupõhiselt mõtlevad inimesed on oma arvamuse kujundamisel ja otsuste tegemisel märksa avatumad kui nende peamiselt faktidele toetuvad kaasteelised. See ei tähenda, et nad oma arvamust sagedamini muudaksid. Pigem vaatavad nad maailma laiemalt, mõtlevad oma seisukohad põhjalikumalt läbi ja tunnetavad sügavamalt võimalikke veealuseid karisid. Nõnda oleks ka loogiline (kuigi see on veel kontrollimata), et sellist tüüpi inimesed on märksa avatumad ja paindlikud ka siis, kui neid tabab teave, mis on vastuolus nende seniste arusaamadega.

See väike erinevus teaduse tarbimise mustris kajastub äärmiselt kontrastselt nüüdisaegse teadusnõustamise mudelite radikaalses muutumises. Arvamuste ja valmis faktide turul on teadlased vaid ühed pakkujaist ning tihti kõige vaiksema häälega. Põhjus selles, et nende pakutud lahendusi piiravad loodusseadused, mistõttu nad imerohtusid ja võlukepikesi müüa ei saa.

Vaktsineerime ka poliitikuid

Euroopa Liidu teadusvolinik Carlos Moedas on sageli rõhutanud, et nii teadlaste roll sellel turul kui ka valitsuse ja parlamendi teadusnõustajate amet on dramaatiliselt muutunud. Lihtsalt küsimustele vastamine ja faktidega vehkimine on minevikuäri. Ideaalis peaks nüüd võitma mitte enam see, kellel on riiulil või e-poes kõige enam fakte, vaid see, kes suudab oma arvamust süvitsi põhjendada ja faktide saamise protsessi lahti seletada. Ka teadusnõustamine on muutunud. See on nüüd ennekõike selgitamine inimestele ja järelduste seostamine vestluspartneri väärtussüsteemiga.

Teaduse tarbimise mustrite erinevus toob sellesse pilti uued nüansid. Kui soovime, et otsuste tegemine meie maal saaks (vähemalt mingis kauges tulevikus) teadmis- ja faktipõhiseks, siis tuleks näiteks poliitikutega suhtlemisel esitada minimaalselt fakte ning selle asemel demonstreerida nende sügavust. Kuna faktid ise ründavad meid laviinina igast küljest, tuleb hakata ülevaateloenguid asendama selgitusega, kuidas on järeldused saadud ning millised on nende usalduspiirid.

Protsessi ilu selgitamise tore kaasnähtus võiks olla selle mõistmise ehitamine, et kõik faktid ei ole samaväärsed. Ülikoolides (eriti doktoriõppes) on selline suhtumine olnud õpetamise alus juba aastasadu. Üldhariduskoolides oleme juba asunud faktide tuupimist tasapisi asendama mõistmisega. Majandusmaastikul ei ole protsesside sisu adumata edu saavutamine kunagi võimalik olnud.

Ka poliitikute ning muude tippotsustajate vaktsineerimine teadus-uudishimu süstimise kaudu peaks ometi olema võimalik. Kui tavaliselt on suured asjad näiliselt korras ja saatan peitub detailides, siis siin on vastupidi. Väikesed detailid võivad (poliitika)maailma kui mitte tõepõhjatusest päästa, siis tundmatuseni muuta. Nimelt selgus, et mida rohkem asjaosalised nautisid teaduse ilu, seda harvem tegid nad puhtpoliitilisi otsuseid. Seda sõltumatult nende poliitilistest eelistustest. Teisisõnu, uusi tuuli riigijuhtimises saaksime oodata siis, kui õpetaksime lastele juba maast madalast (Hando Runneli sõnadega), et mõtelda on mõnus ­sarnaselt sellega, nagu viime neid nautima muusikat, maalikunsti või arhitektuuri.

