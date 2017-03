Eesti veebipankadesse saab täna siseneda täiesti uut moodi

Swedbank on uue võimaluse juba avanud, SEB peaks uue logimise viisi käivitama täna pärastlõunal.

Smart-ID on eeltoodud pankadele endile ja Teliale kuuluva ühisettevõtte SK ID Solutions loodud lahendus. See on mobiilsetes seadmetes kasutamiseks mõeldud uus teenus, kus inimesed saavad end e-teenustele tuvastada SIM-kaarti omamata.

Seega oluline edasiminek võrreldes sellise erilise kaardi olemasolu eeldava mobiil-IDga. Lisaks saab see asendajaks pankade koodikaartidele, mis ELi nõudel lähiaastatel käibelt kaovad.

Varem on teenuse kasutusele võtnud juba eKool, Starman ja Tallinna Kaubamaja Grupp.

Baltikumis on teenusel juba kokku üle 20 000 Smart-ID aktiivse kasutaja. Lätis on juba 15 000 unikaalset Smart-ID kasutajat, Eestis 4000 ja Leedus pea 1500.

«Veebruari keskel alustas Swedbank Lätis Smart-ID pakkumist oma e-kanalite klientidele, mis kiirendas uute kasutajate lisandumist hüppeliselt. Ka teised e-teenused Baltikumis, mis pakuvad oma klientidele turvalist autentimist Smart-IDga, on stabiilselt suurendanud kasutajate hulka,» ütles SK ID Solutionsi lisateenuste ärijuht Liisa Lukin.

Eestis olid esimesed e-teenused, mis Smart-ID autentimist võimaldasid, Starman, Tallinna Kaubamaja Grupp ning eKool.

Teenuse kasutamiseks tuleb laadida Google Playst või App Store'ist nutiseadmesse Smart-ID rakenduse ning tuvastada oma isik Mobiil-ID või ID-kaardi abil. Nii nagu ID-kaardi ja Mobiil-ID jaoks, on ka Smart-ID kasutamiseks vaja PIN1- ja PIN2-koode, mille kasutaja loob samas rakenduses. Smart-ID kasutamine on tasuta.