Kõige paremini aitab vananemise vastu intensiivne intervalltreening

Intensiivne intervalltreening tähendab sportimist nii, et kiire intensiivne tegevus vaheldub pidevalt madalama intensiivsusega harjutustega. USA teadlased korraldasid eksperimendi, kus 18–30-aastaste inimeste grupid ja 65–80-aastaste inimeste grupid treenisid kolme kuu jooksul kas intensiivse intervalltreeningu režiimi järgides, tegid üksnes jõutrenni või siis mõlemat. Hiljem analüüsiti inimeste lihaseid ja kehas toimuvat rakutegevust, vahendas New Scientist. Uurimuse tulemused avaldas ajakiri Cell Metabolism.

Uurimus näitas, et intensiivne intervalltreening suutis rakkude energia tootmist vanade inimeste juures 69 protsendi ulatuses võimendada ning noorte puhul oli sama tulemus 49 protsenti.

Rakkudes energia tootmise paranemine on oluline, sest üldiselt hakkab see võime vananedes aeglustuma. Inimesed tunnetavad seda väsimuse suurenemisena ja kaudne efekt väljendub ka asjaolus, et lihased ei suuda enam hästi kehas olevat suhkrut põletada ja nii suureneb ka diabeedirisk. Uuring näitab, et intensiivne intervalltreening suutis aga seda protsessi vähendada või lausa tagasi pöörata. Nii meenutasid vanade inimeste näitajad pigem noorte omi. Lisaks sellele paranesid ka nende kopsu-, südame-ja vereringenäitajad.

Loe põhjalikumalt algartiklist.