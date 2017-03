Torm pühkis «Troonide mängust» kuulsa Azure Window merre

Azure Window oli üks Malta kuulsamatest maamärkidest. Looduslik kivivõlv oli võttepaigana kasutusel mitmetes filmides ja ka populaarse telesarja «Troonide mäng» avaosas. Omalaadne moodustis tekkis, kui kitsa neeme kahel poolel asunud koopad mõlemad kokku kukkusid, tekitades niimoodi neeme keskosa alla ebatavalise tühimiku.

Ometigi näitasid mitmed viimastel aastatel läbi viidud teadusuuringud, et kuulus kivisild ei kesta igavesti. 2013. aasta uuring ütles siiski, et kuigi erosiooni vältida ei saa, ei ole kokkukukkumist siiski mõtet niipea karta.

Sellest hoolimata olid kohalikud võimud paigaldanud sellele ka kivisillal kõndimist keelavad sildid, mida küll üleliia ei järgitud.

Malta peaminister Joseph Muscat ütles Twitteris, et «aastate jooksul tehtud uuringud näitasid, et see kuulus maamärk jääb ühel hetkel looduslikule kulumisele alla. Nüüd on see päev kätte jõudnud.»

Kalju kokkukukkumisele tunnistajaks olnud kohaliku elaniku sõnul eelnes sündmusele tormiline lainetus ning ühel hetkel vajus sild lihtsalt merre.