Eesti asus seadustama robotliikureid: ülekäigurajal neile teed andma ei pea

Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, majandusministeeriumi ja tehnikaülikooli koostöös valminud eelnõu kohaselt on robotliikur kuni 6 km/h kiirusega põhiliselt kõnniteel liikuv ja vähemalt osaliselt automaatselt liikuv sõiduk, mis kasutab ümbritseva keskkonna kohta teabe saamiseks andureid, kaameraid või muud seadmeid. Tema kõrgus ei ohi ületada ühte meetrit, pikkus 1,2 meetrit, laius 80 sentimeetrit ja mass 50 kilogrammi.

Ees ja külgedel peab sellisel robotil olema valge ja taga punane helkur, pimeda ajal peab ees põlema valge ja taga punane tuli. Lisaks peab robotil olema 0,9–1,5 meetri kõrgusel paiknev kollane vilkuv tuli või tulede kombinatsioon, mis on nähtav kõigist suundadest.

Need liikurid tohivad liikuda jalgteedel ning jalg- ja jalgrattateedel sarnase reeglite kohaselt, mis on kehtestatud jalakäijatele. Kui läheb aga sõidutee ületamiseks reguleerimata ülekäigurajal, siis kehtivad liikureile jalgrattureile kehtestatud reeglid: autojuhid ei pea ülekäiguradadel neil teed andma - välja arvatud juhul, kui auto on vahetult enne sellele teele pööranud.

Mis puutub robotliikuri kasutajatesse, siis selle füüsilisest isikust kasutaja ja juht peab olema vähemalt 18-aastane Eesti elanik, kaine ja vajalike oskustega. Juriidiline isik peab olema Eestis registreeritud.

Pakiveorobotid on juba seadustanud mitmed USA osariigid.