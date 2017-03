Sageda sotsiaalmeedia kasutamise depressiooniga sidumiseks napib tõendeid

Teaduskirjandust koondavates andmebaasides tehtud otsingutega õnnestus teadlastel leida 11 otseselt noortedepressiooni ja sotsiaalmeedia vahelisi seoseid käsitlenud tööd. Kokku põhinesid need 12 646 alla 18-aasta vanust noort. «Kuigi leidsime sotsiaalmeedia kasutuse ja depressiooni vahel nõrga seose, polnud see piisavalt tugev, et sellel oleks ennustuslik väärtus. Ei saa kohe kuidagi öelda, et sotsiaalmeedia kasutamine tekitab depressiooni,» rõhutas ülevaate esimene autor, Suurbritannias asuva King's College Londoni vaimse tervise lektor Niall McCrae Novaatorile.

Samal ajal ei saa uurimustest üheselt välja lugeda, kas depressiooniga noorukitel tekkis see sotsiaalmeedia kasutamise tõttu või kasutavad kõrgema depressiooni haigestumise riskiga noorukid seda lihtsalt sagedamini. Samas ei tähenda see, et ei leiduks sotsiaalmeedia kasutust depressiooniga siduvaid psühholoogilise mehhanisme.

