Füüsikud uurivad «jalgpalli» sees ainete uusi omadusi

«Fullereeni molekul C60 näeb välja nagu vanaaegne jalgpall aastast 1968, millega Mehhikos mängiti maailmameistrivõistlustel. See koosneb viisnurkadest ja kuusnurkadest,» kirjeldab Urmas Nagel, KBFI juhtivteadur.

Fullereenid on oma nime saanud arhitekti Buckminster Fulleri järgi, kes tegi geodeetilisi kupleid, mida fullereeni molekul meenutab. Järelliide -een viitab kaksiksidemetele molekuli struktuuris. Fullereenide avastamine laiendas oluliselt süsiniku allotroopide hulka, millest seni oli teatud vaid grafiidi, teemanti ja süsiniku amorfsete vormidena.

Just see jalgpalli taoline süsiniku molekul on hea «konservikarp», mille sisse saab «molekulaarse kirurgia» abil panna mõne teise aine molekuli, et siis juba aine uusi omadusi uurida.

