Galerii: ISISe põgenemiseks kaevatud tunnelitest avastati arheoloogiaimed

Iraagi arheoloogid avastasid Islamiriigi käest osaliselt tagasivallutatud Mosulist midagi täiesti ootamatut. Nimelt kaevasid radikaalid linna omale põgenemistunneleid, ent nendele lõpuks ligi saades leidsid arheoloogid tunneliseintelt iidsed kaunistused, vahendas The Guardian.

Tunnelite kohal asus varem 12. sajandil ehitatud mošee, ent pärast Mosuli vallutamist 2014. aastal, lasid ISISe võitlejad mošee õhku ning ehitasid selle alla põgenemistunnelid.

Ehkki juba varem usuti, et mošeealune maa võib mälestisi peita, pole seda piirkonda varem arheoloogiliselt uuritud. Nüüd usuvad teadlased aga, et tunnelites leidub varem avastamata tempel ja pole võimatu, et ka palee sissepääs. Ehitised pärinevad tõenäoliselt Assüüria perioodist ning seinakaunistused loodi kusagil viienda ja kuuenda sajandi kandis enne kristust. Arvestades islamiriigi hävitustööd arheoloogiamälestiste rikkumisel, on leid väga hea uudis.