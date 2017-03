Swedbank on viipemaksed teinud võimalikuks juba 6500 müügipunktis

Swedbanki eraisikute panganduse juhi Kaie Metsla sõnul oli huvi viipekaartide vastu oodatust suurem ning möödunud aasta augustist alates on tänaseks klientidele väljastatud 100 000 viipekaarti.

«Kaupmehi, kelle juures saab viipega maksta, tuleb kogu aeg juurde ja viipemakse võimalust pakuvad täna juba ka mitmed kaubandusketid,» kinnitas Metsla.

Metsla sõnul on pank teinud kõvasti tööd ka uue makselahenduse turvariskide vähendamiseks.

«Süsteemi taga on keeruline algoritm ning aeg-ajalt küsib see PIN-koodi ka väiksemate tehingute puhul. Seega piiramatult siiski puutevabalt tehinguid teha ei saa. Samuti peab viipetehingu teostamiseks kaart olema terminalile väga-väga lähedal, seega on raske ette kujutada, et keegi saaks märkamatult n-ö möödaminnes viipemakse tehingut teha,» selgitas Metsla.

Kaheksa kuuga ei ole pangal olnud ühtegi viipekaartidega seotud pettuse juhtumit.

Viipemaksekaardiga saab Eestis tasuda kuni 10-euroste ostude eest – see on Euroopa väikseim limiit.

Kaubanduskettidest saab viipemaksekaardiga tasuda näiteks kõigis Maxima ja Selveri kauplustes ning Statoili tanklates.

Viipekaart on pangakaart, millega saab väikseid summasid viipemakse võimalusega makseterminalides maksta kaarti terminali sisestamata ja ilma PIN-koodita. See tähendab, et makset saab teha senisest veel kiiremini. Praeguseks on suurem osa uutest väljastatavatest pangakaartidest viipekaardid. Mullu väljastasid viipekaarte Swedbank, LHV Pank ja Nordea Pank, tänavu lisandub SEB Pank.

Pangaliidu andmeil moodustasid 2016. aasta lõpus viipemakseterminalid ligikaudu kolmandiku kõikidest makseterminalidest (kokku oli kasutusel üle 35 000 makseterminali). Pangad prognoosivad, et 2017. aasta lõpuks on viipemakseterminale juba umbes 80% ning 2020. aastaks peaksid juba kõik terminalid olema viipemakse võimalusega.