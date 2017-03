Fotod: Saturni kuu osutus kosmosepelmeeniks

35-kilomeetrise läbimõõduga Pan on üks väiksema orbiidiga kuudest Saturni 62 kaaslase seas ning teadlased on juba ammu kahtlustanud, et ta võib olla ebatavalise kujuga. Varasemad uuringud olid näidanud, et tegemist peab olema ebatavalise mitte-kerakujulise taevakehaga, võib-olla millegi Kreeka pähkli laadsega. Nüüd tuli aga välja, et kuu meenutab oma kujult hoopis pelmeeni või lopergust lendavat taldrikut.

Pani orbiit asub Saturni kuulsate rõngaste vahelises tühimikus, korjates sealt pidevalt kosmilist tolmu enda külge. NASA teadlaste sõnul võiski kuud ümbritsev kõrgend koosnedagi just sellisel teel kogutud materjalist.

Avaldamise hetkel olid pildid teadlaste kasutuses olnud vaid loetud tunnid, mistõttu ei ole veel olemas esialgsetki hinnangut aheliku mõõtmete kohta.

Kokku tegi Cassini Pan'ist neli fotot:

Saturni kuu Pan / NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Saturni kuu Pan. / NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Saturni kuu Pan / NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute