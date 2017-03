Teadlased astusid tehiselule jälle sammu lähemale

Nii vahendas ERR-i teadusportaal Novaator ajakirjas Science ilmunud teadustulemusi, kus USA teadlased panid pärmi kromosoomid kokku 30 tuhandest kuni 60 tuhandest DNA ühikust ehk tähest ehk nukleotiidist. See on oluline, sest viie pärmikromosoomiga on juba kolmandik pärmi genoomist tehtud. Kui genoomiehitusoskused sama kiirenevalt edasi arenevad, on varsti käes uue rakendusteaduse, insenergenoomika ajastu.

Ühte sünteetilise genoomiga olendit on maailm juba näinud. Aga see oli ainult bakter, rakutuumata olend, kelle genoom on väiksem ja lihtsam kui tuumaga olenditel nagu näiteks selsamal pärmil.

Leoe põhjalikumalt Novaatorist