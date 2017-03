Portugali dinosaurusepesast avastati maailma vanimad krokodillimunad

Krokodillid tulid maale juba 200 miljonit aastat tagasi ja nii jagasid nad planeeti dinosaurustega. Erinevalt dinosaurustest on aga krokodillid ikka veel alles ning neid elab paljudes paikades üle maailma. Nii vanu krokodillimune pole aga varem leitud, vahendab BBC. Leidu kirjeldab ajakirjas PLOS ONE avaldatud artikkel.

Paleontoloogide sõnul näitab leid, et tollased krokodillid olid palju eripalgelisemad kui praegu ning neil olid erinevad söömisharjumused. Siiski on leitud munad praeguste krokodillide munadega väga sarnased, mis näitab et 150 miljoni aastaga pole krokodilllimunade kuju suuresti muutunud.