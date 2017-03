Mask langes: Trumpi kõrgeim keskkonnaametnik avaldas oma suhtumise kliimamuutustesse

USA Keskkonnakaitseagentuuri EPA uus juht Scott Pruitt on juba ammu tuntud oma põlgava suhtumise poolest keskkonnakaitsesse. Aasta alguses kirjeldas Pruitt end isegi kui «juhtivat häält võitluses EPA aktivismiagenda vastu.»

Seetõttu ei pruugi kellelegi tulla erilise üllatusena, et kui telekanali CNBC ajakirjanik küsis Pruittilt, et kas CO 2 on kliimamuutustega võitlemisel «peamine kontrollnupp», ei saanud Pruitt selle väitega mitte nõustuda.

«Ma arvan, et inimtegevuse kliimamõju täpne mõõtmine on väga suur väljakutse ja selle mõju suuruse osas on hiiglaslikke erimeelsusi. Seega ei, ma ei nõustuks, et CO 2 on kliimamuutuste peamine põhjustaja,» ütles riigi suurima keskkonnakaitseasutuse juht. Ta lisas, et kasvuhoonegaaside mõju ei ole veel teada ning täpsemate seisukohtade võtmiseks on vaja veel lisa-analüüse.

Kuna kliimamuutuste inimtekkelisuse osas on teaduslik konsensus siiski küllaltki valdav, reageerisid mitmed keskkonnaorganisatsioonid Pruitti väidetele.

«Maskid on langenud. Kui Senati kuulamistel suutis Pruitt oma tõelisi vaateid hägustada, siis nüüd on ta end paljastanud kui kliimamuutuste eitaja,» kommenteeris vastuolulist intervjuud Loodusressursside Kaitse Nõukogu kliima ja puhta õhu programmi juht David Doniger.

