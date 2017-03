Ansip Washingtonis: meie side on surve all

Ansip ütles pärast arutelusid Postimehele, et kohtumised USA uue valitsuse esindajate ning mitme kongressiliikmega oli head. «USA kaubandusminister Wilbur Ross kinnitas veelkord, et ELi ja USA vaheline Privacy Shield andmekaitseraamistik jääb kehtima. Mulluse kokkuleppe järgi vaadatakse juba tänavu ühiselt läbi, kuidas see raamistik toimib,» märkis asepresident.

«Küberturvalisuse osas on meil kaubandusministriga selge visioon tihedamast koostööst, eriti mis puudutab asjade internetti. Senaatorite ja kongressi esindajatega rääkisime samuti küberturvalisuse ning andmekaitse teemadel, kuid arutasime ka 5G-võrgu arendamist ning netineutraalsuse küsimust,» lisas Ansip.

Mis puutub Atlantic Council mõttekojas peetud kõnesse, siis selles sõnas Ansip, et järeleandmatud poliitilised, sotsiaalsed ja majandusjõud on asunud testima paljusid kauakestnud liitusid mõlemal pool Atlatndi ookeani.

«Mõnel võib see tekitada ahvatluse lahku lüüa, minna edasi üksi ja jätta ülejäänud maha. Kuid mulle selline lähenemine, kus lahendatakse enda probleeme teiste omade arvel, ei tööta. Selleks, et tulla toime uute väljakutsetega, peame koos töötama veelgi rohkem, mitte vähem,» sõnas Ansip Washingtonis peetud kõnes.

Ansip tuletas meelde, et kuigi mõnede arvates on «Euroopa projekt» ohus, siis tegelikult teevad Euroopa riigid koostööd rohkem kui kunagi varem.

Ta tõi näite ka Eestist, mis on Ansipi sõnul saanud Euroopa Liiduga liitumise järel saanud «tohutut kasu». «Eesti SKP on kasvanud 140 protsenti, ekspordimahud on peaaegu kolmekordistunud, keskmine palk on kasvanud 2,6 korda. Iga ELiga liitunud riik on nüüdseks jõukam kui enne.»

Ka selles kõnes tegi Ansip juttu Euroopa ja Ameerika vahelisest andmeliiklusest ja märkis, et see on maailma mahukaim – näiteks 50 protsenti suurem kui USA ja Aasia vahel.

«Loogiliselt on mõlemal suur huvi hoida andmeliiklus vabana. See on koht, kus transatlantiline koostöö toob lisaväärtust nii ELi kui USA majandusele ja ühiskonnale. Euroopa ja USA vahel on palju enam ühendavat kui eraldavat,» ütles Ansip ja tõi näite suhtumisest internetti kui vabasse, avatud ja koostalitlusvõimelisse platvormi.

Ansip märkis ka seda, et juba enam kui 1700 USA ettevõtet on liitunud USA ja ELi vahelise andmekaitsekokkuleppega Privacy Shield, mis tagab eurooplaste andmete kaitse USA pakutavates internetiteenustes ja võimaldab neid legaalselt hoida Ameerika ettevõtete serverites.

Ansip rääkis ka vajadusest vältida globaalset killustatust 5G standarite väljatöötamisel.