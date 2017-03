Suur lugu: teadlased plaanivad juba lähiaastatel mammutit kloonida

Dr. George Church / Beatrice de Gea / NYT / Scanpix

Hiljuti teatasid USA teadlased eesotsas geneetik George Churchiga, et peavad reaalseks ligi 3700 aastat tagasi välja surnud mammutite kloonimise juba lähema kahe aasta jooksul. Kuigi jutud eelajalooliste londikandjate tagasitoomisest on käinud juba aastaid, on seekordne väide seni kõige julgem. Ehk isegi liiga julge.

Uudis levis internetis nagu kulutuli ja sai üsnagi kiiresti ka märkimisväärse kriitika osaliseks – oma põhjalikus blogiartiklis nimetas paleontoloog John Hawks seda isegi libauudiseks.

Väljasurnud liikide tagasitoomine tõstatab küsimuse, kuidas taasluua loodust ja vältida ökozombiede tootmist - Santa Barbara Ülikooli looduskaitseökoloog Douglas McCauley

Kuigi võib olla üsna kindel, et aastal 2019 me muistsete karvaste elevantide taaskehastusi veel näha ei saa, on kõrgetasemelised uurimistööd mammutite tagasitoomiseks siiski käimas ja päris kloonide valmimine käegakatsutavam kui kunagi varem.

Praegu tegeleb konkreetselt mammuti tagasi toomisega USA mittetulundusühing The Long Now Foundation koostöös George Churchi laboriga Harvardis. Lisaks töötab selle kallal aktiivselt ka grupp Lõuna-Korea teadlasi biotehnoloogia uurimiskeskuses SOAAM.

Vaid veidi üle 20 aasta pärast esimest edukat kloonimiskatset tõstatab see aga palju küsimusi alates sellest, kui täpselt me muistseid loomi ikkagi taasluua suudame ning miks me peaksime seda üldse tegema.

Foto: Reuters/Scanpix

Kuidas kloonida mammutit?

Reeglina räägitakse kloonimise puhul protsessist, mis andis meile 1996. aastal maailmakuulsa lammas Dolly.

Lammas Dolly Foto: AFP / Colin McPherson / Scanpix

See on keerukas operatsioon, mille käigus võetakse looma keharakud, eemaldatakse neist pärilikkusaine DNA ning siirdatakse see siis teise sama liiki looma munarakku. Kunstlikult viljastatud munarakku elektriga stimuleerides areneb selle ümber ka embrüo ning hea õnne korral areneb sellest aegamööda juba eluvõimeline loode.

Pärast Dolly sündi ja enneaegset surma 2003. aastal on kloonimisest saanud arvestatav tööstusharu, kus luuakse igal aastal tuhandeid, kui mitte miljoneid põllumajandus- ja koduloomi. Metsloomade kloonimisega on aga tehtud vaid üksikuid katseid ning needki ei ole olnud kuigi edukad.

Mammuti kloonimisel peaks põhimõtteliselt olema võimalik täpselt samasugune protseduur, kuid iga selle astme juures on omad probleemid.

Joonisel numbrite kohal hiirega hõljudes näed, millised väljakutsed tuleks igas etapis ületada, et mammutit edukalt kloonida ja ka loodusesse vabaks lasta.

Kas mammutid aitaksid päästa sulavat Põhjalat?

Nii-nimetatud mammuti stepid olid kunagi suurim biotoop maailmas, mida hoidsid lahtisena suured herbivoorid. Üks mammutite kloonimise võimalikke eesmärke olekski selliste alade taastamine. / Kobsev/Wikipedia Commons

Üheks mammutikloonijate keskseks argumendiks oma tegevuse õigustamisel on idee, et taimtoiduliste kloonide abiga suudetaks taastada Kaug-Põhja hiiglaslikud rohumaad. Selle eesmärk – ei enamat ega vähemat kui takistada Kaug-Põhja igikeltsa ülessulamine ja seega ka kliimasoojenemise edasiarenemine.

Esimese katsealana on Venemaal Jakuutias välja arendatud omalaadne Pleistotseeni park, kuhu on teadlikult asustatud suurel hulgal hobuseid, piisoneid ja teisi suuri rohusööjaid. Pargi senine tegevus näitab selgelt, et kui loomad lõhuvad lumikatet ja külm talveõhk pääseb igikeltsale ligi, on sel selge sulamist vähendav mõju. Seetõttu näevadki nii parki vedavad isa-poeg Sergei ja Nikita Zimov ning paljud Lääne teadlasedki parki mammutite sisse viimises suurt lootust ei vähema kui meie aja suurima looduskatastroofi ära hoidmiseks.