Kliima muutub: ookeanid soojenevad palju kiiremini kui seni arvati

Kliimamuutustest rääkides on põhirõhk enamasti atmosfääri CO 2 sisaldusel ja keskmise õhutemperatuuri tõusul. Samas jõuab üle 90 protsendi temperatuurimuutustest maailma ookeanidesse, mistõttu on ka ookeani seisu mõõtmine kliimamuutuste hindamiseks ehk kõige olulisemgi meetod.

Alates 2005. aastast ongi üle maailma laiali ligi mõõteseadet, mis kokku moodustavad Argo mõõtesüsteemi. Kõige sügavamad mõõtmised teevad need seadmed koguni 2000 meetri sügavuselt. Sellise andmemahu kokku panemine ja analüüsimine on meeletu töö, mille uusimaks viljaks on hiljuti ajakirjas Science Advances ilmunud artkkel, kus teadlased näitavadki globaalse soojenemise mõju ookeanide temperatuuridele vahemikus 1960-2015.

Argo projekti eelsest ajast pärinevate kaudsete andmete puhul viidi uute mõõtmistulemuste põhjal läbi põhjalikud parandused. Tulemused näitavad, et maailmamere temperatuur on alates 1960. aastast märkimisväärselt tõusnud – soojenemine on koguni 13 protsenti suurem kui seni arvatud ja näitab viimaste aastate lõikes ka kiirenemise märke.

Kui varem oli tegemist pigem pinnapealse nähtusega, siis 1990. aasta paiku ületas soojenemine ka seni stabiilsena püsinud 700 meetri sügavuspiiri.

Ookeanide temperatuurimuutuste parem mõistmine aitab teadlasi hinnata paremini globaalset soojenemist ja sellest tulenevaid looduskatastroofe nagu Californiat kuivatav põud ja mitmeid USA osariike hiljuti tabanud hiiglaslikud üleujutused ja tormid.

Uuring ilmus teadusajakirjas Science Advances.