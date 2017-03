Riigihange nurjus - keegi ei tahtnud Eestile isejuhtivaid busse rentida

«Hoolimata sellest, et hankele ühtki pakkumust ei laekunud, käib praegu töö selle nimel, et bussid siiski juulist sõitma saada,» ütles Postimehele riigikantselei digikuvandi nõunik Valdek Laur.

Tema sõnul on projektiga seotud mitu osapoolt, kellega jätkatakse läbirääkimistega hanke formaadis.

Ehk siis: isejuhtivate busside rentimiseks proovitakse nüüd partner leida väljakuulutamiseta läbirääkimistega hanke vormis. «Tegu on tavapärase praktikaga juhul, kui hankele pakkumisi ei laeku,» märkis Laur.

Tallinna Transpordiametiga on kokku lepitud, et isejuhtivad bussid võiksid sõita Tallinnas juulikuus Viru trammipeatusest kuni Kultuurikatlani.

Eesti ametkonnad on kokku leppinud, et teatud tingimustel on võimalik isejuhtivaid sõidukeid Eesti teedel testida ning selleks pole vaja seadusi muuta.