Puust ja punaseks video: miks osale inimestest intensiivne trenn lihtsalt ei mõju?

USA väljaanne Business Insider selgitab videos, miks regulaarne trenn teatud inimestele tulemusi ei too. Nimelt on viimase 25 aasta jooksul tehtud uuringud näidanud, et ehkki osa inimesi saavutab intensiivse intervalltreeninguga (trenn, kus kiired intensiivsed liigutused vahetuvad, aeglasemate vähem nõudlike harjutustega) suurepärase vormi, ei reageeri teiste keha sellisele treeningule vähimalgi määral.

Seni polnud aga teada, miks see nii on. Hiljutised teadustulemused näitavad aga, et intensiivsele trennile mittevastuvõtlike inimeste jaoks ei ole veel kõik kadunud. Näiteks selgus ühest uuringust, et ehkki kolmest nädalast intentsiivsest jalgrattatrennist polnud kasu, tõi vastupidavusjalgrattasõit paremaid tulemusi. Nii usuvad teadlased, et inimesed reageerivadki erinevat tüüpi treeningutele erinevalt.

Kuidas aga aru saada, milline trenn sobib just sinule? Selleks soovitatakse pärast trenni oma pulssi kohe pärast treeningut mõõta ning kuu jooksul ühtmoodi treenida ning siis kuu lõpus pulss üle mõõta. Kui päras kuud treenimist pulss väiksemaid numbreid ei näita, võib olla see märk sellest, et trenn tegelikult kehale soovitud määral ei mõju ning kaaluda tasuks teistsugust treenimisviisi.