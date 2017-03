18:9 - mobiilimaailma ekraanide uus reaalsus

Mobiilimaailmas astusime uude 18:9-ajastusse 5,7-tollise LG G6 valmimisega ning nüüd arvatakse, et sellest on saamas selle aasta uudistoodete valdav trend. Samsungi uus tipptelefon S8 arvatakse tulevat isegi veelgi kitsam – 18,5:9 kuvasuhtega. Sama kehtib uute iPhone’ide kohta, kirjutab Android Central.

Selline trend pöörab mõnevõrra peapeale meie senised vaikimisi kokkulepped telefonide suuruse kohta: 4,7-5-tollised seadmed oli väikesed ning alates 5,7 tollist rääkisime juba fabeltitest. Näiteks kui vaadata seda fotot, kus mõlemal on ekraani diagonaaliks 5,7 tolli:

The size difference is hilarious here. pic.twitter.com/Lq4BtbaqHR