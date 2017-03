Eesti teeb Katariga IT-koostööd

Sarnased lepped sõlmisid peale Eesti veel kuue riigi esindajad, teiste seas Hiinast kui USAst.

Eelmisel nädalal Dohas lõppenud infotehnoloogiamessi QITCOM raames esitlesid sadakond erinevat ettevõtet ja avalikku asutust värskemaid tehnoloogialahendusi «targa linna» loomiseks.

«Smart Qatari programm toob Katari maailma juhtriikide sekka infotehnoloogia ja tarkade linnalahenduste alal,» märkis eestlastega koostööleppe allkirjastanud Reem Al-Mansouri. Katar on varem huvi tundnud Eesti e-hääletamise süsteemi vastu, kuid otsese koostööni pole seni jõutud.

Eesti IT ettevõtjad näevad kiirelt arenevates rikastes Pärsia riikides suurt potentsiaali, ent ametlike kanalite piiratus on seni laiemat koostööd pärssinud. Üksikud projektid on seni toimunud vaid Omaanis ja Palestiinas. E-riigi Akadeemia direktor Arvo Otti sõnul saab lepe anda piirkonnas äri teha soovivatele ettevõtetele kindlama jalgealuse.

Möödunud aasta suvel väisas Eestit ka Araabia Ühendemiraatide delegatsioon, mis tutvus nii valitsuse X-tee, digiallkirjastamise süsteemi kui ka teiste riiklike e-teenustega.