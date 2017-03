HP Omen laua- või sülearvuti - igale mängurile oma

Viimastel aastatel on varasema lemmiku FPS-i välja vahetanud MMO-d ning nii veedan ma nädalas õige mitu tundi koos oma sõpradega kolle nuheldes. Ning kui veel mõned aastad tagasi peeti arvutimänge vaid vinniliste noormeeste ja koolist poppitegevate noorukite ampluaasse kuuluvaks, siis need trendid on tänapäeval kapitaalselt muutunud ning vähemalt MMORPG-de (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) mängijate keskmine vanus on ületanud 35 aasta piiri.

Tõsised mehed (ja naised) vajavad aga mänguks tõsiseid mänguasju ning HP Omen-seeria pole kindlasti poisikestele. Seda juba oma hinnaskaala poolest. Tõsi, viimastel aastatel on sülearvutite võimekus hüppeliselt kasvanud ning seoses sellega on ka mänguritele mõeldud rüperaalide hind muutunud kättesaadavamaks. Nii on mänguri lauaarvuti ja süler oma hinnaklassilt üpris ühtlustunud. Seega võib mängur arvuti ostmisel lähtuda oma oma soovidest ja vajadustest, mitte nii väga oma võimalustest.

Kaks võrdväärset arvutit

Mõlemad minu kätte sattunud mängumasinad olid suures plaanis võrdsed. Lauaarvutil oli ehk kriipsuvõrra kobedam prose ning videokaart (sülearvuti nVidia GTX 1070 vs lauaarvuti nVidia GTX 1080). Tavamänguri jaoks, nagu mina, ei oma sellised vahed absoluutselt mingit tähtsust. I7 protsessor, 16Gb aktiivmälu ning 8Gb videokaart muutsid mõlemad arvutid meeldivalt nobedaks.

Samuti rõõmustasid mõlema masina võrgukaardid, mis lubasid mul mängida oma lemmikmängu (Elders Scroll Online) wifi-võrgus piisavalt hästi, ilma statsionaarset võrgukaablit paigaldamata. Isegi uskumatult hästi. Mõistagi esines ka “lääge” jms, kuid neid tuleb ette ka minu isikliku arvutiga, mis kenasti kaabli otsas istub.

