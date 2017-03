Mobiilioperaator asus nuppudega telefone propageerima

Tegelikult ei ole nuppudega kõnetelefonidel sugugi halvasti läinud kunagi. Turu-uuringufirma GfK Retail & Technology andmetel müüdi Eestis näites tänavu jaanuaris 28 600 mobiiltelefoni, millest 4600 ehk iga viies oli kõnetelefon.

Kuuldavasti Nokia 3310 saabumise järele kõigi operaatorite esindustes tõesti küsitakse. Kuigi sellega peale rääkimise suurt midagi teha ei saa, fotode kvaliteet on katastroofiline ja sõnumitegi toksimine ülimalt aeganõudev. Asi on retros, asi on meenutustes, aga milles veel?

Täna laekus toimetuste postkastidesse teade mobiilioperaator Elisalt, mille tooteturunduse osakonna juht Mailiis Ploomann oli leidnud viis-kuus väärtuslikku külge ka neis möödunud põlvkonna seadmetes. Ta tõi näites välja, et tihti ostetakse nuppudega telefon lisaks kasutusel olevale nutitelefonile.

Muutmata kujul on tema positiivsed leiud järgmised:

Nupuga telefon nutitelefoni töövarjuks

Nutitelefon on üha enam mitte ainult tarbeese, vaid ka aksessuaar. Samas pole kõige uuemate nutitelefonide omamine sugugi odav lõbu. Tahes tahtmata võib tulla ette olukordi, kuhu parema meelega tippklassi nutitelefoni kaasa ei võtaks, kuid siiski on vaja kättesaadav olla. Näiteks sportlaste, mehaanikute või kalastajate jaoks ei ole mõistlik ligi tuhandeeurost nutitelefoni töö või hobiga tegelemisel põuetaskus hoida. Sellistes oludes tuleb appi kõnetelefon, mille hävimine ei too kaasa nii suurt väljaminekut.

Aku kestab kauem

Nuputelefonide kindel eelis nutitelefonide ees seisneb selles, et kuna nende jõudlus on väiksem ning nendega pole võimalik nii paljusid erinevaid toiminguid teha ja nii kestab aku oluliselt kauem. Vahel lausa päevi kauem kui nutitelefonil. Uue Nokia 3310 aku peaks esialgsetel andmetel kestma ooterežiimis lausa kuu aega ning võimaldama selle aja jooksul 22 tundi kõneaega. Matkates või muudes ekstreemsetes tegevustes on see igati oluline faktor.

Võõrutusravi nutimaailmast

Lisaks sellele, et nuputelefon on vastupidav, pakub see võimalust ennast online-maailmast välja lülitada. Tänaseks on palju inimesi, kes võtavad reisile minnes kaasa vaid kõnetelefoni, et ei tekiks kiusatust puhkamise asemel tööasju teha või lainete asemel sotsiaalmeedias surfata. Eksootilisemate sihtkohtade puhul pakub südamerahu ka see, et kui telefon peaks ära varastatama, siis ei ole tegu kallihinnalise nutitelefoniga.

Tagavaratelefon alati omast käest võtta

Nuputelefon on hea varuvariant, kui kasutusel oleva nutitelefoniga peaks midagi juhtuma. Telefoni varguse või remonti minemise korral on hea, kui teine telefon on sahtlis ootamas. Nii saab kindel olla, et ükski oluline telefonikõne ei jää tegemata. Uue töökindla nuputelefoni saab sageli osta juba vähema kui 50 euroga. Uus Nokia 3310 hakkab näiteks maksma 49 eurot.

Parem isiklik turvalisus

Eraldi saab esile tõsta ka seda, et skeptilisemad telefoniomanikud kasutavad kõnetelefone turvalisuse pärast. Nutiseadmed koguvad iga toiminguga kasutajate kohta infot, et oma teenuseid paremaks muuta. Osa kasutajad on just seetõttu jäänud nuppudega telefonidele truuks, et need ei salvesta infot omaniku toimingute kohta ning mobiilse interneti puudumise tõttu ei saa seda ka jagada. Samuti pole nuppudega telefonides reklaame ega tüütuid teavitusi selle kohta, et keegi teeb sotsiaalmeediasse postituse.

Tagasi «päris» maailma

Nutiajastul on üha suuremaks probleemiks see, et silmast silma suhtlemise või isegi helistamise asemel sirutub käsi nutitelefoni järele ning suhtlemine toimub üha enam läbi erinevate sotsiaalmeedia kanalite. Agaramatel nutitelefoni kasutajatel on tekkimas Pavlovi koera efekt, kus iga väiksemgi telefonihelin või säuts nõuab tähelepanu ning seega võivad jääda kuulmata ümbritsevate inimeste tähtsad uudised.