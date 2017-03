Video: kuidas jõuavad plastiosakesed toiduahelasse ja meie toidulauale ?

Kuigi tegemist on vaid ühe võimaliku viisiga, kuidas plastik toiduahelasse saab, mõjutab selline levik terveid planktonist toituvaid merelisi ökosüsteeme. Hinnanguliselt «kaob» maailma prügivoogudes igal aastal ligi 150 miljonit tonni plasti, mistõttu on ÜRO ka meredesse jõudva plasti tunnistatud üheks olulisemaks nüüdisaegseks keskkonnaprobleemiks.

«Minu jaoks on huvitav, et kiud näib olevat teinud looma kõhus aasa ja nii on näha kohe ka plasti mõju niitpeenele organismile,» ütles video teinud Richard Kirby BBC-le. Ta lisas, et suurematele loomadele nagu vaaladele ja kilpkonnadele on plasti tekitatavad kahjud on küll laialdaselt tuntud, kuid plaktonile tekkivatest mõjudest ei ole inimesed kuigi teadlikud.

«Selle liigi magu ulatub üle kogu tema keha, mistõttu on plast takistanud toiduainete ja muu materjali liikumise tema peast allapoole,» ütles Kirby.

ÜRO hinnangul on maailmameredes keskmiselt peaaegu 18 000 tükki plasti iga ruutkilomeetri kohta. Kuna plastiku sisse söönud pisiloomad osutuvad omakorda toiduks aina suurematele loomadele, jõuab ka plastik toiduahelas aina kõrgemale ning seega tõenäoselt ka inimeste toidulauale.

«Plastprügi on imbunud meie ökosüsteemi globaalsel tasemel. See video vaid võimendab tõendeid, et loomad söövad [plasti] polümeere sagedasti sisse,» ütles ka keskkonnateadlane Mark Browne, kes on sel teemal avaldanud palju teadusartikleid.

Kirby tehtud ja BBCs ilmunud videot saab vaadata siin.