Startup Wise Guys’i uus kiirendi toob Eestisse iduettevõtteid Armeeniast ja Rumeeniani

250 kandididaadi hulgast osutusid väljavalitus 11 meeskonda: Inapptics (Armeenia), Robotic Solutions (Läti), AIris Vision (Rumeenia), Welltrado (Leedu), Induto (Valgevene), Mobscale Labs (India), Vrnet (Ukraina), Fanvestory (Eesti), Intelflows (Rumeenia), CEnOS (Läti), bNesis (Ukraina).

SWG järjekorras kaheksas programm algas eile. Väljavalitud ärilt-ärile iduettevõtete asutajad tulevad järgmiseks kolmeks kuuks elama ja oma toodet arendama Tallinna, kus nendega töötab rohekm kui 150 kohalikku ja ka rahvusvahelist mentorit.

Kiirendiperioodi jooksul valideeritakse ning edendatakse ärimudelit, arendatakse toodet, pannakse alus süsteemsele müügiprotsessile ning õpitake ka väljendusoskust. Iga iduettevõte saab Startup Wise Guys’ilt 20 tuhat eurot alginvesteeringut.

«Algav programm saab olema väga huvitav. Meil on kaheksa eri rahvust ning meeskondade tegutsemisvaldkonnad on samuti mitmekesised alustades virtuaalreaalsusest kuni robootikani,» ütles SWG juht Cristobal Alonso.

Uudsena Euroopas kaasa kiirendi programmi läbiviimiseks vajalikud vahendid läbi avaliku ühisrahastuse rohkem kui 120 investorilt Funderbeami platvormi kaudu. S«ee annab meile võimaluse pakkuda paremat sisu äritreeningute õppekaval ning ligipääsu parimatele investorkohtumistele CEE regioonis,» ütles Alonso.

Startup Wise Guys asutati 2012. aastal võimaldamaks Eesti erainvestoritel investeeringute tegemist kõrge kasvupotentsiaaliga alustavatesse B2B (ärilt-ärile) tehnoloogia-ettevõtetesse.

2016. aasta novembris toimus esimene Startup Wise Guysi portfelliettevõtte exit, milleks oli Vitalfields’i müügitehing USA suurkorporatsioonile Monsanto Company.

Startup Wise Guys on TOP 10 investori seas põhjamaade regioonis. SWG on kiirendanud 60 ettevõtet, kelle asutajad on olnud rohkem kui 30 eri riigist. Eelmine programm viidi läbi Riias.

Portfooliosse kuuluvad veel näiteks Leaf.fm, Investly, SportID, Wolf3D ja Shipitwise.