EstCube purustas Hooandja rekordid

«Me ei suuda siiamaani uskuda, et Hooandja kampaania algus nii hästi on läinud,» ütles Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutuse ESTCube tehniline juht Hendrik Ehrpais. «Oleme väga tänulikud kõigile meie toetajatele.»

Ehrpais sõnas, et esialgsed optimistlikud ootused esimese päeva osas jäid kümne protsendi ringi kogu summast ehk kolme tuhande euro juurde. Need ootused said ületatud kahekordselt.

Lisaks ühe päevaga kogutud kõige suuremale summale seab ESTCube Hooandjas ka suurima eesmärgi rekordi. Varasemate tipp-projektide eesmärgid on jäänud alla 25 000 euro.

ESTCube tiim soovib Hooandja kampaania raames koguda vähemalt 30 000 eurot, et jätkata ESTCube-2 arendustöödega. Uue tudengisatelliidi eesmärgiks on katsetada Maa orbiidil plasmapidurina funktsioneeriva päikesepurje tööd ja tulevaseks Kuu-missiooniks vajalikke süsteeme.

Hooandja lehel on EstCube oma rahakogumise eesmärgina välja toonud 10 000 eurot. Raha kogumise lõpuni 14. mail on aega veel 62 päeva.