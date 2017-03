Otse: tehnoloogiaseminar “Let’s Write the Future”

Ajakava:

10.00 Päevajuhi sissejuhatus ja ABB Balti riikide juhi Bo Henrikssoni kõne

10.15 “Remote Service and the Internet of Things, Services and People- ABB Robotics as a forerunner”

Esineja: Timo Toissalo (ABB Finland)

11.00 “ABB’s Digital Substations for reliable next generation Transmission Networks”

Esineja: Georg Schett (ABB Switzerland)

11.45 paus

12.45 “Microgrid as a key element of future digital energy systems”

Esineja: Erika Velazquez (ABB Switzerland)

13.30 “How can Estonia keep a leading position in the electric vehicle revolution in Europe”

Esineja: Wim Elshout (ABB The Netherlands)

14.30 Seminari lõpp

Sündmus toimub tähistamaks ABB Eesti 25ndat aastapäeva.