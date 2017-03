Maaülikool on ainsana Eestis oma valdkonnas maailma 100 parima seas

Rahvusvaheline konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds (QS) avalikustas edetabeli «QS World University Rankings by Subject 2017», mille järgi on Eesti Maaülikool ainsana Eesti ülikoolidest oma valdkonnas 100 parima hulgas. Maaülikool püsib jätkuvalt kõrgel kohal, paiknedes põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas 51- 100. kohal.

«Eesti Maaülikooli jätkuvalt tugev tase ka rahvusvahelisel areenil on väga kõrge tunnustus, seda enam, et oleme sel kohal püsinud juba aastaid,» ütles Maaülikooli rektor Mait Klaassen ja lisas, et konkureerimine tuhandete ülikoolidega tõstab saavutuse väärtust veelgi.

«Põllumajandus ja metsandus on kindlasti lisaks teistele erialadele meie uhkuseks, milles on oma roll nii ülikooli teadlastel, õppejõududel kui ka tudengitel. Märkimisväärseks tuleb hinnata ka vilistlaste panust ja tähtsust Eesti majanduse arendajatena ja tööandjatena,» ütles Klaassen.

QS paneb ritta ülikoolid kogu maailmas. Kokku hinnatakse tabelis 46 eriala. Edetabeli koostamisel arvestab QS ülikooli mainet vastava eriala teadlaste ja tööandjate seas ning publikatsioonide tsiteeritavust (allikana kasutatakse kirjastuse Elsevier bibliograafilist andmebaasi Scopus). 2017. aasta edetabeli koostamisel analüüsiti kokku ligi 4500 ülikooli andmeid, vähemalt ühe erialaga tabelisse jõudnud ülikoole oli 1117.

Maaülikooli kohta tehtud statistikat QS’i lehel saab näha siin.