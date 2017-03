Eesti plaanib astuda Euroopa Tuumauuringute Keskuse CERN liikmeks

Urve Palo Foto: Urmas Luik/ Pärnu Postimees / Scanpix

«Selleks, et meie ettevõtjatel oleks suurem võimalus CERN-i hangetes osaleda, on Eestil vaja asuda organisatsiooni liikmeks,» ütles Palo kolmapäeval BNS-ile.

Ministri sõnul tähendab liikmestaatus umbes 1,4 miljoni eurost kulu igal aastal, kusjuures erinevalt Euroopa Kosmoseagentuurist, kus liikmesriikidele tagatakse teatud mahus hankeid, puudub CERNis kindlus, et kõigi liikmesriikide ettevõtted saaks organisatsioonilt tellimusi, kuna hanked on avatud liikmesmaade ettevõtjatele võrdsel alusel.

Eesti on Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooniga olnud seotud olnud juba 1996. aastast. Peamiselt on CERNi eksperimentides ja uuringutes osalenud meie teadlased ja insenerid, aga on ka ettevõtjaid kes on kaasa löönud, ütles Palo.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium küsitles veebruaris 41 ettevõttet, kellest 38 märkisid, et nad oleks CERNi hangetel osalemisest huvitatud. Peamiselt olid huvitatud IT ja elektroonika ettevõtted, märkis Palo.

«Sellest ajendatult oleme teinud CERNiga liitumiseks eelarve taotluse rahandusministeeriumile. Lisaks arutab liitumist tuleval nädalal ka Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN),» ütles minister.

Kommenteerides CERNist saadud küllakutset, märkis Palo, et visiit oleks mõtekas teha alles aasta pärast, et see korralikult ette valmistada.

«Arvan, et kui eelarveläbirääkimised on peetud ja TANist otsus käes, võiks ette võtta ka CERNi külastuse. Seda aga juba koos meie ettevõtjatega ning ilmselt tuleva aasta algul, kuna selle aasta visiitide graafik on juba väga tihe seoses nii ettevõtjatega plaanitud visiitide kui ka Euroopa Liidu eesistumisega. Kui minna koos äridelegatsiooniga CERN-iga tutvuma, siis vajavad ka ettevõtjad selleks ettevalmistusaega,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister.

Kolmapäeval räägib Palo Eesti liikmelisusest Euroopa Tuumauuringute Organisatsioonis ka riigikogu infotunnis.

Euroopa Tuumauuringute Organisatsioonis (teise nimega Euroopa Tuumauuringute Keskus) on rahvusvaheline organisatsioon, mis haldab maailma suurimat osakestefüüsika laborit. CERN asutati 1954, see paikneb Genfi lähedal Šveitsi-Prantsuse piiril. Organisatsioonil on 22 liikmesriiki.

CERN-i rahvusvaheliste suhete osakonna delegatsioon külastas eelmise aasta mais Eestit, et tutvuda Eesti tööstuse, teaduse ja otsustajate ringiga ning luua otsekontaktid võimalikeks liitumisläbirääkimisteks.