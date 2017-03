BaltCap ostab soomlastelt portaalid auto24 ja Kuldne Börs

Portaalide müüjaks on Sanoma Media Finland OY ning ostjaks täpsemalt BaltCap Private Equity Fund II ja ettevõtte juhtkond.

«Veebilehed auto24 ja Kuldne Börs pakuvad kasulikku teenust Eesti tarbijatele ja ettevõtetele, luues autode ja muude kaupade müügiks efektiivse turu. Ettevõte on hästi juhitud ja meeskonnal on suur kogemus portaalide opereerimises ning häid mõtteid, kuidas teenuseid edasi arendada. Meil on hea meel osaleda auto24 ja Kuldse Börsi plaanide elluviimises,» kommenteeris tehingut BaltCapi partner Oliver Kullman.

Sanoma Media Finland tegevjuhi Pia Kalsta sõnul keskendub Sanoma Media Finland nüüdsest tugeva ja mitmekesise meediategevuse arendamisele Soomes. «Soovime meeskonnale ja BaltCapile edu.,» kommenteeris ta müügitehingut.

Tehingut finantseerivad osaliselt LHV pensionifondid. «Hiljutised muudatused seadusandluses võimaldavad pensionifondidel selliseid kohalikke investeeringuid teha. LHV pensionifondid, mis haldavad pea miljardit eurot, on oluliselt suurendamas investeeringuid Eesti majandusse,» ütles fondijuht Andres Viisemann.

Ta lisas, et investeeringud kohalikku majandusse on mitmekordselt kasulikud pakkudes keskmisest kõrgemat oodatavat tootlust ning elavdades majandust.

Veebilehel auto24.ee on tugev positsioon autode, mootorrataste, veesõidukite ning rasekeveokite kuulutuste valdkonnas. Kuulutusteportaal kuldnebors.ee koondab erinevate valdkondade kuulutused nagu ehitusmaterjalid, põllumajandus, lemmikloomad, kodukaubad ja palju muud.

Tehing on kavas lõpule viia 2017. aasta kevadel, pärast loa saamist konkurentsiametilt.

BaltCap Private Equity Fund II (BPEF II) teeb omakapitali investeeringuid Baltikumi ettevõtetesse, keskendudes buy-and-build tüüpi tehingutele. BPEF II loodi koostöös Euroopa Investeerimisfondiga (EIF), mis investeerib läbi Balti Innovatsioonifondi (BIF). BIF on EIF-i ning Eesti, Läti ja Leedu valitsuste poolt loodud fondifond.

Sanoma Baltics AS opereerib kuulutusteportaale auto24.ee, veetehnika.ee, rasketehnika.ee, mototehnika.ee ja kuldnebors.ee. Ettevõttel on 20 töötajat Tallinnas ja Tartus, käive on 4,4 miljonit eurot.