Lekkisid kümnete miljonite USA ametnike andmed

Lekkinud andmete seas on 100 000 USA kaitseministeeriumi töötaja andmed, lisaks on ohvrite seas postiteenistuse telekomigigandi AT&T ning Walmarti kaubamaja töötajad, teatab BBC.

Lekkinud andmete omamist on kinnitanud äriteenuseid pakkuv ettevõte Dun & Bradstreet. Andmete seas on töötajate nimed, ametinimetused, kontaktandmed. Selliseid andmebaase on võimalik kasutada mitmesuguste kelmuste toimepanemiseks.