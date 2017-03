Video: kliimamuutus pani Austraalia rannikumere siniselt helendama

Hiljuti on Austraalia lõunaosas asuva Tasmaania saare ümbruses märgatud veidrat looduslikku nähtust – merevesi hakkab öösel siniselt hõõguma. Tegemist on planktoniliigiga, mida tuntakse ladinakeelse nimetuse Noctiluca scintillans all. Eesti keelde tõlgituna tähendaks see meresädelust.

Kuigi sädelus on kaunis ja annab nii turistidele kui ka loodusfotograafidele rohkelt võimalusi mereilu nautida, on teadlaste sõnul tegemist ohumärgiga – N. scintillans muutub nimelt siniseks reeglina siis, kui tema tavalist elutalitust häiritakse. Sellisel puhul hakkab tema tsütoplasma siniselt hõõguma.

«Sellised vaatepildid on märk kliimamuutustest,» kommenteeris Austraalia riikliku teadusagentuuri teadlane Anthony Richardson nähtust kaks aastat tagasi New Scientistile.

Sellist värvidemängu ei olnud planktoni sädelemist Tasmaania kandis üldse nähtud. Kliimamuutuste tagajärjel on aga tugevnenud Ida-Austraalia hoovus, mis toob saare rannikule juurde sooja vett.

«Antraktika Ookani soojenemisel muutuvad sealsed olud ka piisavaks, et Noctiluca seal ellu jääks,» ütles Richardson.

Lisaks muutuste sõnumi toomisele on Noctiluca’l endalgi potentsiaalseid kahjusid. Nimelt on ta võimeline sööma ära suures koguses väiksemaid loomakesi ja muutma seeläbi piirkonna toiduvõrgustiku toimimist. Vees sisalduva hapniku äratarbimise ja lõpuste ärritamise teel suudab ta mõjutada ka kalade populatsioone.

