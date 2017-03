Möödunud veebruar oli kliimamõõtmiste ajaloo teine kõige kuumem

NASA Goddardi Kosmoseuuringute Keskuse avaldatud andmed näitavad, et eelmine kuu oli keskmiselt 1,1 kraadi soojem kui aastate 1951-1980 keskmine. See paneb 2017. aasta veebruari keskmise temperatuuri poolest teisele kohale viimase 137 aasta seas, mille kohta kliimamõõtmiste andmed olemas on.

Aasta keskmised temperatuuride käigud vahemikus 1880-2017 / NASA/GIS/GISTEP

Kõige kuumem oli seejuures 2016, mil veebruari keskmine oli koguni 1,3 kraadi üle pikaajalise keskmise.

Keskmise temperatuuri näitaja taga on ligi 6300 ilmajaama andmed. Andmeread algavad 1880. aastast, kuna enne seda ei olnud seirejaamade võrgustik piisavalt ulatuslik, et teha järeldusi kogu planeeti hõlmavate muutuste kohta.