Konkurentsiamet andis Elisa ja Starmani ühinemiseks loa

«Turule tekib pea 1000 töötajaga suurettevõte, mis pakub oma klientidele laia teenusvalikut, sealhulgas mobiilside, interneti püsiühendust, TV-teenuseid koos järelevaatamise, salvestamise ja videolaenutuse võimalustega, pilvekontori teenust, lugemiselamusi Elisa Raamatus, Google Play maksevõimekust, m-id teenust ja palju muud,» ütles Elisa Eesti AS tegevjuhi Sami Seppäneni

Starmani ja Elisa ühinemine on Seppäneni sõnul väga loomulik samm ja asjade kulg, sest kommunikatsioon ja meelelahutus on tänapäeval üha enam lõimumas - piirid hägunevad järjest rohkem, nutitelefonis on üha olulisemaks muutunud videote vaatamise kogemus ning televisioon omakorda on kolimas nutiseadmetesse.

«Hiljemalt aastaga tulemegi turule ühendatud teenuste ja uute lahendustega,» lubas ettevõtte juht.

Elisa allkirjastas ostutehingu Starmani omanike, Polaris Invest`i ja Com Holding`uga eelmise aasta 13. detsembril ning selle kohaselt sai Elisa 100 protsendi ulatuses AS Starman omanikuks. Tehingu hinnaks oli 151 miljonit eurot.

Elisal on Eestis erakliendi ja kõnekaardi segmentides vastavalt 34- ja 37-protsendine turuosa. Elisa käive ulatus 2016. aastal 99,3 miljoni euroni ning ärikasum enne kulumit ehk EBITDA oli 2016. aastal 32,1 protsenti ehk 31,85 miljonit eurot. 2016. aasta lõpus oli Elisal pea 660 000 klienti. Elisas töötab 610 inimest.

Starmani on tasulise TV teenuse ning interneti püsiühenduse pakkujana vastavalt 35- ja 20-protsendine turuosa. 2016. aastal ulatus Starman Eesti käive 39,5 miljoni ja ettevõtte ärikasum enne kulumit (EBITDA) 16,8 miljoni euroni. 2016. aasta lõpus kasutas Starmani teenuseid Eestis kokku 185 600 kodu. Starman Eesti töötajate arv on 320 inimest.