Video: avalikustati maailma esimeste tuumakatsetuste salastatud videod

Aastatel 1945-1992 viis USA armee läbi 216 tuumarelva katsetust, mis jäädvustati kõik ka filmilindile. Kuna tegemist on ainsate jäädvustustega maailma kohutavamate relvade arendamisest, oli nende näol mõistagi tegemist väga väärtusliku uurimismaterjaliga ja said filmirullid peagi ka riigisaladuse kaitse alla.

Läbi aastakümnete kogunenud materjali ei hoitud aga ühes kohas ega isegi ühe haldaja käes, mistõttu on nende ülesleidmine tänapäeval tükk tööd ning nagu avastasid kaks USA Lawrence Livermore’i riikliku laboratooriumi töötajat, on ajahammas neist paljud juba päris täbarasse seisundisse kulutanud.

Relvafüüsik Greg Spriggsi ja filmieksperdi Jim Moye töö ongi nüüd kõik säilinud filmid üles otsida, restaureerida, digitaliseerida ja seejärel avalikustada.

Tööd on meeletult. Kuna iga plahvatust filmitu mitme nurga alt ja mitme kaameraga, tehti omal ajal kokku ligi 10 000 filmi, millest on praeguseks suudetud üles leida ligi 6400, läbi skaneeritud on vaid 4200.

Kogu asja eesmärk ei ole mõistagi aga huvitate ajalooliste kaadrite maailmaga jagamine, vaid teadustöö – kuigi filme analüüsiti ka 1950. aastatel, on tehnoloogia tolle ajaga võrreldes oluliselt edasi arenenud ja nii on filmidest veel palju õppida nii tuumarelvastuse kui keskkonnale tehtava kahju kohta.

«Neid filme vaadates suutsime leida informatsiooni, mida 50ndate analüüsid ei näidanud, mistõttu avastame nende lõhkamiste kohta palju uut,» ütles Spriggs.

Pudedaks vanunud filmi päästmisest keerulisemakski võib osutuda neilt riigisaladuse kergitamine, kuna see hõlmab endas sõjaväelise bürokraatia läbimist. Ometigi on paljude filmidega see juba õnnestunud ning plahvatuste videoteegiga saab tutvuda Larence Livermore’i laboratooriumi Youtube’i kanalis.