5 grammi esteetikat – mis see on? +iD lugu

Portaali osta.ee blogi vestles pikemalt maailma väikseima ID-kaardi lugeja teemadel brändi müügi ja turunduse eestvedaja Marko Kivirannaga ühel veebruarikuu pärastlõunal.

Marko, räägi palun lähemalt, kuidas jõudsite selle +iD-ni, mida täna siin laual näha võime?

Kuigi +iD tööpõhimõtte eskiiskavandi lõi Martin Lazarev, siis reaalse toote ehk tööstusdisaini autoriks on PLUSS ID üks partneritest Argo Männiste, tänu kellele formuleerus ideest ja prototüübist toode, mida me täna teame. 2014. a. 6. jaanuaril, pärast põhjalikku arendustööd, esitlesime maailma väikseimat ID-kaardi lugejat +iD.

Marko Kivirand / +iD

Olete turul olnud juba 3 aastat! Kuidas toode on vastu võetud?

+iD on leidnud turul oma kindla koha. Meie eesmärk oli disainida mugav, väike, kerge, lihtne, ilus ja minimalistlik toode. See õnnestus, sest me lahendasime ühe probleemi ning tegime igapäevase elu taas lihtsamaks.

+iD-d on võimalik osta lisaks Eestile ka Ameerika Ühendriikides, Saksamaal, Lätis, Leedus, Sloveenias, Londonis ja ka sellistes riikides nagu Armeenia ja Omaan? Kuidas te sinna turule saite? Kui suur valmidus on nendel riikidel e-lahendusteks?

Osad koostööpartnerid on meid ise üles leidnud ning loomulikult oleme ka ise väga initsiatiivikad loomaks kontakte. Lisaks Balti riikidele on meil edasimüüjaid ja esindajaid enam kui 10 riigis üle kogu maailma. Eelkõige on meie sihtturgudeks riigid, kus kiibiga ID-kaart on juba kasutusel ning riik on loonud, sarnaselt Eestile, erinevaid e-teenused, mida kodanikud saavad kasutada (e-riik, e-allkiri, e-tervis jms). On üsna tõenäoline, et kui riik on need võimalused loonud, tuleb sellega ka erasektor kaasa (e-pank, e-kommerts, isiku tuvastamise ja läbipääsusüsteemid jne).

Eesti on oma e-lahenduste ja Mobiil-ID-ga kindlasti maailma üks arenenumaid riike, kuid näiteks Jaapanis võeti alles käesoleval aastal kasutusele kiibiga ID-kaart. Itaalias ja Prantsusmaal on paljudel inimestel ID-kaart siiani paberil dokument, ja uusi ID-kaarte alles hakati väljastama. Kuigi Eesti turg on meile väga oluline, on meil ka väljaspool kodumaad väga palju tööd ära teha.

Kas mäletate ka, kes oli +iD esimene klient?

6. jaanuaril, päeval, mil +iD avalikult müüki paisati, saime tellimuse presidendi kantseleist. Meie esimeseks kliendiks osutus president Toomas Hendrik Ilves, kes +iD-st varemgi Twitteris säutsunud oli. Efektne start!

Väga efektne! Aga, Marko, turul on ID-kaardi lugejaid päris suur valik – mis on +iD plussid ja eelised teiste ID-kaardi lugejate ees?

Jättes hetkeks kõrvale suure eelise, et toode on juhtmevaba, on +iD eelis ergonoomika ja praktilisuse ning esteetilise ja minimimalistliku disaini parim sümbioos. Ilus ja mugav disaintoode taskukohase hinna eest.

Kellele, kus või millistes situatsioonides on seda +iD-d kõige rohkem vaja?

+iD toode on mõeldud inimesele, kes kõike eelmises vastuses hindab. Minnes aga konkreetsemaks, siis ID-kaardi abil on väga mugav töötada, eriti kui sul on sellega rohkem toiminguid päeva jooksul. ID-kaart on lugejaga arvutis ja sa saad rahulikult allkirjastada ning vajalikes kohtades end identifitseerida ilma, et sul peaks igaks toiminguks mobiilsidet ning sellega kaasnevat kulu olema – telefoni abiga allkirjastades või muul moel end tuvastades. Kulu all peame eelkõige silmas välisriigis toimetamist, kus sõltuvalt riigist võivad kulud selles valguses üsna suureks kasvada.