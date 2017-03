Analüüs: kliimateadlased pole andmeid moonutanud

Kliimamuutused on üks tänapäeva vastuolulisematest teaduslikest teemadest, kuna kuigi teadlaste seas ei ole ei muutuste enda ega ka inimese rolli osas neis märkimisväärseid erimeelsusi, kostub avalikkuses siiski tihtipeale seisukohti nagu oleks tegemist äärmiselt kallutatud ja valeliku uurimisvaldkonnaga.

Kõige tugevama löögi sai kliimateadus 2009. aastal nn Climategate’i skandaaliga, kui avalikkuse ette ilmusid Inglismaa Ida-Anglia Ülikooli teadlaste e-kirjad, mida kliimaskeptikud kohe laialdase pettuse tõendina kasutama hakkasid.

Uus, ajakirjas Climate Change ilmunud uuring võttis vaatluse alla küsimuse, et kas kliimamuutustest rääkivates teadusartiklites tõesti esineb kallutatust ehk erinevate leidude statistilist moonutamist.

«Meie uuring on väga suur ülevaade olemasolevatest kliimamuutuste teemalistest artiklitest,» ütles ülevaate autor Johan Hollander Lundi Ülikoolist.

Analüüsi tulemus – kliimateadlased ei ole võimalikke kliimamuutusi varjavaid asjaolusid varjanud.

Kokku analüüsis Hollander koos kolleegidega Rootsist ja Kanadast läbi 120 teadusartiklit, mis olid avaldatud vahemikus 1997-2013, ja neis kirjeldatud 1154 eksperimenti. Kuigi statistikaga mängimist ja tulemuste moonutamist ei leitud, võis mõnede artiklite puhul siiski ilmneda teatud valikulist, kus statistiliselt olulisemad tulemused toodi välja kohe töö peaosas, kuid vähemolulisemad ja väiksemad järeldused jäid pigem artiklite tehniliste tulemuste osasse.

«Meil oli väga hea meel näha, et teaduslik meetod on robustne. On väga oluline näidata, et me võime kliimauuringuid usaldada isegi, kui aruandluses on mõningaid vajakajäämisi,» ütles Hollander.

Uuring «No evidence of publication bias in climate change science» ilmus ajakirjas Climate Change.