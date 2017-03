Piltuudis: teadlased püüdsid pildile mikrokiibi sisemuse

Kujutis mikrokiibi sisemusest. / Mirko Holler

«On päris hämmastav, et meil on sajakonna tootmisetapi järel ilusad ja suhteliselt töökindlad seadmed, kuid me ei tea alati päris hästi, kuidas need tegelikult välja näevad,» selgitas Paul Scherreri instituudi füüsik Mirko Holler ERR Novaatorile.

Tänapäeval seeriatootmises olevatelt läbimõõt on pelgalt 14 nanomeetrit. Seadmete väiksus tähendab, et neid on äärmiselt kerge pöördumatult kahjustada. Tavaliselt sedavõrd kõrge lahutusvõime saavutamiseks kasutatav energeetiline valgus selleks ei sobi.

Holler näitas aga uues töös kolleegidega, et selleks saab kasutada siiski ka röntgenkiiri. Tulemusena saadigi erakordselt detailsed pildid mikrokiibi sisemisest.

Uuring ise ilmus ajakirjas Science.